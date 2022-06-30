При отходе с Северодонецка не погиб ни один украинский боец: Как выглядит город

При отходе ВСУ с Северодонецка не погиб ни один украинский боец. Российская армия каждый день с начала полномасштабной агрессии равняла с землей город, который не удалось оккупировать в 2014 году. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Северодонецк с первых дней полномасштабной российской агрессии принял на себя удар… Батальон "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины в/ч 3018 держали оборону Луганщины, в частности Северодонецка, в течение изнурительных 60 дней», — отметил Гайдай.



По его словам, украинские военные сдерживали противника, несмотря на его преимущества в количестве личного состава и артиллерии. Однако большое количество бойцов погибли.



«Когда враг разбирает позиции до подвалов и уже нечего удерживать — мы должны сохранить личный состав», — подчеркнул глава ОВА.



Он высказал уверенность, что Северодонецк удастся деоккупировать, а также опубликовал видео из города.

Смотрите также:



