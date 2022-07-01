ОБСЕ прекращает работу проектов в Украине из-за вето России

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид заявили, что организация инициировала меры по закрытию Офиса координатора проектов в Украине из-за позиции России. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



«К сожалению, несмотря на преимущественную поддержку стран-участников, продолжение важной работы, которую Координатор проектов выполнял в течение 23 лет, консенсус о продлении его мандата не был достигнут из-за позиции России», - сказал Рау.



Он добавил, что польское председательство в ОБСЕ будет прилагать все усилия, чтобы сохранить бесценный опыт и знания, приобретенные Координатором проектов в Украине, и обеспечить, чтобы ОБСЕ оставалась присутствовать и сотрудничала с Украиной.



«Сегодня, когда страна сталкивается с беспрецедентными вызовами и трудностями из-за войны, наша поддержка важна как никогда», - подчеркнул он.



Отмечается, что вся деятельность Офиса координатора проектов в Украине прекращается с 1 июля.