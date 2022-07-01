В оккупированных Ровеньках горит нефтебаза

В подконтрольных группировке «ЛНР» Ровеньках горит нефтебаза. Об этом сообщили пользователи соцсетей.



«Ровеньки, Луганская область. Город оккупирован с 2014 года. Глубокий тыл. Есть информация о горящей нефтебазе и разрушенном ремонтном заводе», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что в росСМИ появились сообщения, что украинские военные применили HIMARS с направления Бахмута.



«Фото и видео о нефтебазе не показывают, а рассказывают сказки о разрушении центрального рынка… Приблизительное расстояние с Бахмутского направления до Ровеньков — 100-130 км», — пишут в Telegram-каналах.



На сепаратистcком Telegram-канале «Лугань медиа» местная жительница рассказала, что это был ракетный обстрел. И целью, вероятно, была нефтебаза. Женщина слышала два взрыва, второй был сильнее.



Дым от пожара на нефтебазе виден издалека.

В так называемом «СЦКК ЛНР» утверждают, что Ровеньки обстреляли с применением РСЗО М142 HIMARS, выпущены две ракеты. О попадании в нефтебазу не говорится.