В Мариуполе доступ к воде имеют до 3% жителей - советник мэра

Вода доступна только 3% жителям оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петра Андрющенко в Telegram.



«Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если удастся набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением», - говорится в сообщении.



По его словам, вода в городе минимально допустимого качества недоступна.