Слышали во всех микрорайонах: В Бердянске сообщают о мощных взрывах

В захваченном российскими войсками Бердянске раздаются взрывы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



В местном Telegram-канале «Бердянск Сейчас» отмечается, что сильные взрывы — в центре Бердянска.



«Предположительно — морской порт. Силу взрыва было слышно в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно"», — сообщают жители города.



В Telegram-канале «Бердянск в оккупации» сообщают, что сегодня утром жители города слышали самый мощный взрыв с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Люди отмечают, что дрожали дома. Взрыв прозвучал в районе порта, а слышно его было во всех микрорайонах города.



Смотрите также:



