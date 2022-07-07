Российские войска ведут штурм на Славянском направлении — Генштаб ВСУ

Российские силы продолжают наступление на Донбассе, украинские военные отбивают атаки. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



По информации Генштаба, на Славянском направлении противник пытается вести штурм. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.



«Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения», — подчеркнули в Генштабе.



Там добавили, что на Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, оккупанты активно применяют комплексы радиоэлектронной борьбы.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают позиции подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.



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