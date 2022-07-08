Наступление оккупантов под Славянском захлебнулось — Генштаб ВСУ

Российские силы пытались наступать под Славянском в районе Богородичного, но украинские военные отбили атаку, оккупанты с потерями отошли. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 8 июля.



На Славянском направлении россияне также обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища.



На Краматорском направлении противник осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.



«Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта», — сказано в сообщении.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали украинские позиции вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершили авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.



«При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спирное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины», — отметили в Генштабе.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Россияне нанесли авиационные удары недалеко от Новоандреевки.