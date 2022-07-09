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В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы

09 июля 2022, 16:29

В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы

В оккупированной Горловке. Скриншот В оккупированной Горловке. Скриншот

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области — серьезные проблемы с водоснабжением. Водоемы уменьшаются.

Как сообщают местные жители, воду в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой дают по часам, и время постоянно сокращают. В некоторых районах воды нет совсем. Площади имеющихся водоемов значительно уменьшились, в том числе из-за жаркого лета и массового забора воды.

В Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, насколько уменьшилось Верхнекальмиусское водохранилище вблизи Ясиноватой.

А житель Горловки Олег в своем видеоблоге показал карьер. Воды в нем значительно меньше. Ее откачивают сотрудники так называемого «МЧС ДНР» в пожарные цистерны.

«Видите, как вода ушла», — отметил Олег.

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