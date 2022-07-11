Число погибших от удара в Часовом Яру возросло до 17 человек

Спасатели продолжают разбирать завалы в городе Часов Яр. Фото: ГСЧС

Еще два тела достали из-под завалов пятиэтажного дома в городе Часов Яр Донецкой области, разрушенного ракетным ударом российских войск 9 июля. Таким образом, число погибших достигло 17 человек.



Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



«По состоянию на 7:00 11 июля личным составом Главного управления обнаружены и изъяты из-под завалов 1️7 погибших, спасены из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются», — говорится в сообщении ГСЧС.



По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще 22 человек, из них один ребенок — мальчик 9 лет.



От ГСЧС привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.

Российские силы в субботу вечером обстреляли Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер».