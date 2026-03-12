Рожденные в Молдове, но преданные Путину. Высокопоставленные военные российской армии и сторонники сепаратизма — родом с территории нынешней Республики Молдова

Фотоколлаж: ZDG

Они родились на территории нынешней Республики Молдова в советский период, но впоследствии возглавили российские военные подразделения или заняли высокие должности в Москве и в оккупированных Россией украинских областях. Некоторые из них воевали или воюют за дело Путина против Украины.



Сепаратисты из Приднестровского региона на руководящих должностях в Донбассе

Несколько лидеров, назначенные российскими властями на посты в сепаратистских регионах Украины, происходят из населенных пунктов, которые сейчас находятся под контролем тираспольских сепаратистов, и даже занимали высокие должности в структурах на левом берегу Днестра.



Среди них — Андрей Пинчук, бывший так называемый «министр государственной безопасности» в так называемой «Донецкой Народной Республике» (ДНР). Он родился в 1977 году в Тирасполе и в период 1997-2012 годов работал в так называемом «Министерстве безопасности» сепаратистского Приднестровского региона, где был также заместителем «министра», которым тогда являлся Владимир Антюфеев. Эти данные содержатся в резюме Пинчука, найденном центром «Миротворец».

В 2012 году, когда Антюфеев был смещен с должности так называемого «министра безопасности» в Тирасполе, Пинчук также покинул пост и последовал за Антюфеевым в Донецк, где занял аналогичную должность, став первым так называемым «министром безопасности» так называемой «Донецкой Народной Республики». Он занимал этот пост в 2014-2015 годах. С 2015 года он является исполнительным директором так называемого «Союза добровольцев Донбасса». В настоящее время он позиционирует себя как «политический аналитик», комментирует войну в Украине, а также указывается как «полковник» в составе российского добровольческого военизированного подразделения БАРС-13.



Первый так называемый «вице-президент Приднестровья» в 1991-2001 годах Александр Караман, родившийся в 1956 году в селе Чобурчиу Слободзейского района, занимал должности так называемого «министра социальной защиты» и «министра иностранных дел» в так называемой «ДНР» в 2014—2015 годах. Он также входил в группу, возглавляемую Владимиром Антюфеевым, которая покинула Тирасполь и направилась в Донецк. В 2017 году Караман был назначен лидером сепаратистского региона Тирасполя Вадимом Красносельским на должность «полномочного представителя президента Приднестровья в Российской Федерации».

И Караман, и Пинчук включены в ряд международных санкционных списков , введенных Европейским союзом, Соединенными Штатами, Украиной, Францией, Японией, Великобританией, Бельгией, Австралией, Новой Зеландией, Монако, Канадой и Швейцарией; отмечается их связь с Владимиром Антюфеевым. Оба также внесены в базу данных центра «Миротворец».

В группу Антюфеева входил и Олег Береза, родившийся в 1977 году в селе Фрунзе Слободзейского района. Он также занимал должность в приднестровском МГБ во время руководства Антюфеева, а в так называемой «ДНР» получил пост так называемого «министра внутренних дел», который занимал до 2015 года. Он также включен во множество международных санкционных списков и в базу «Миротворца».

Руководители Крыма, аннексированного Россией

«Лидер» непризнанной Республики Крым Сергей Аксенов родился в Бельцах в 1972 году. Он был избран «премьер-министром Крыма» 27 февраля 2014 года в присутствии вооруженных пророссийских лиц и активно поддерживал проведение референдума 16 марта 2014 года. В сентябре 2019 года Аксенов был переизбран на должность руководителя так называемой «Республики Крым» на второй пятилетний срок (до 2024 года), совмещая ее с должностью «премьер-министра Крыма». В 2024 году депутаты «государственного совета» («парламента») Крыма единогласно вновь избрали его руководителем Крыма.

Он также является членом Государственного совета России и с января 2017 года входит в совет партии «Единая Россия». За участие в процессе аннексии он был награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В феврале 2023 года Аксенов создал собственную военизированную структуру для участия во вторжении в Украину.

В интервью РБК Сергей Аксенов назвал начало так называемой «военной операции» в Украине «единственно правильным и возможным решением». Он находится под санкциями Украины, Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австралии, Японии и Монако.

Председатель так называемого «парламента» «Республики Крым» Владимир Константинов, депутат парламентской фракции «Единая Россия», родился в селе Владимировка Слободзейского района в 1956 году. В Крым он переехал с семьей в 1961 году, а политическую карьеру начал в 1998 году, когда получил первый мандат депутата Верховного совета Автономной Республики Крым.

В 2012 году он осуждал идею аннексии Крыма Россией, однако в 2014 году изменил позицию, став ее сторонником, и призвал избирателей голосовать на непризнанном референдуме 16 марта 2014 года за независимость Крыма. После референдума он был избран председателем так называемого «государственного совета» «Республики Крым» и подписал договор о присоединении Крыма к Российской Федерации. Он включен в санкционные списки Украины, Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов, Канады, Бельгии, Швейцарии, Франции, Австралии, Японии и Монако.

Пропагандистский голос Министерства обороны России, родившийся в Кишиневе

«Главный лжец о войне» — так его назвал украинский телеканал Freedom. «Говорящая голова» и «участник циничной информационной компании по оправданию массовых убийств мирных жителей Украины», — так его охарактеризовал центр «Миротворец».

Родившийся в 1966 году в Кишиневе генерал-лейтенант Игорь Конашенков — хорошо известное лицо для тех, кто следит за войной в Украине: именно через него Министерство обороны в Москве делает официальные заявления. В 2017 году он был назначен Владимиром Путиным начальником департамента информации и коммуникаций Министерства обороны.

Конашенков известен своим телеграфным, почти роботизированным стилем передачи сообщений о развитии событий на украинском фронте, а также тем, что во многих случаях он лгал, представляя положение российских военных в более выгодном свете, чем было на самом деле. Это показало расследование PROEKT.MEDIA (независимого российского медиапроекта), которое доказало, что многие «победы», о которых сообщал Конашенков, основывались на арифметических и географических фальсификациях. Пока гражданская инфраструктура Украины подвергалась ударам, Конашенков утверждал, что население не находится в опасности. «Россия не начинала военные действия. Россия их завершает», — заявлял он в одном из публичных выступлений в начале войны.

В марте 2024 года Rise Moldova выяснил, что пропагандистский голос российского министерства владел квартирой в Кишиневе — городе, где он родился. Квартира площадью 48 кв. м., расположенная в секторе Ботаника столицы Молдовы, перешла в собственность пресс-секретаря российских вооруженных сил в 2010 году по наследству от матери и была продана в 2012 году. В августе 2019 года Игорь Конашенков сопровождал в Кишиневе бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, который тогда встретился с бывшим президентом Игорем Додоном и бывшим министром обороны Молдовы Павлом Войку. Майя Санду, которая тогда была премьер-министром, заявила, что это был частный визит Шойгу в Кишинев.

Конашенков включен в ряд международных санкционных списков, в том числе в списки Европейского союза, Австралии, Бельгии, Швейцарии, Франции, Великобритании и Новой Зеландии.

Один из самых влиятельных генералов Путина

Родившийся в 1972 году в селе Казаклия (Гагаузия, Республика Молдова) Николай Чобан — один из самых влиятельных генералов Владимира Путина, вовлеченных в российское вторжение в Украину. У него есть воинское звание генерал-майора и он является заместителем начальника штаба Воздушно-десантных войск России.

По данным центра «Миротворец», Чобан активно участвовал в действиях по аннексии Крымского полуострова в 2014 году, за что получил медаль. Также, согласно сайту «Книга палачей», Чобан непосредственно участвовал в планировании и организации российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Он участвовал в командовании группировкой Воздушно-десантных войск России во время наступления на Киев.

Rise Moldova сообщил в декабре 2024 года, что тысячи сообщений публиковались анонимным пользователем под псевдонимом Nick Nick, которым, как предполагается, был сам Николай Чобан, в различных Telegram-каналах Молдовы, России и Украины. В них утверждалось, что он «скучает по своей родной Гагаузии», что «скоро в гости приедет уроженец Гагаузии, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России генерал Николай Чобан», и что «единственный шанс Молдовы — это приход российских войск в Приднестровье». Журналисты Rise также писали, что Чобан был подчиненным высокопоставленного генерала Михаила Теплинского, командующего российскими воздушно-десантными войсками, который находится под международными санкциями, в том числе за массовые убийства в Буче, Украина. После того, как в 2019 году Чобан был произведен Путиным в звание генерал-майора, в 2020 году его посетили в Иванове (Россия) представители властей Казаклии во главе с мэром населенного пункта на то время Анатолием Узуном. Последний хвастался, что лично знаком с Чобаном и что они учились в одной школе. Ранее Чобан командовал элитными войсками в Иваново.

Командующий российским Черноморским флотом, «убитый» украинцами и «воскрешенный» россиянами

Адмирал Виктор Соколов, родившийся в 1962 году в городе Бендеры (Тигина), был командующим Черноморским флотом России и был назначен на эту должность в сентябре 2022 года бывшим министром обороны России Сергеем Шойгу. В сентябре 2023 года спецслужбы Украины сообщили о гибели Соколова в результате удара по штабу российского флота в порту Севастополя в Крыму. Российские власти отрицали его смерть, а прокремлевские СМИ публиковали изображения, на которых он сначала участвует в онлайн-совещании, затем вручает награды футболистам и российским военным, тем самым утверждая, что он жив. Однако с тех пор адмирал, родившийся в Тигине, больше не появлялся в официальных сообщениях московских властей.

В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Соколова по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе российского вторжения в Украину. Отмечается, что он может нести ответственность за ракетные удары силами под его командованием по украинской энергетической инфраструктуре как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. «В этот период имела место предполагаемая кампания атак против многочисленных электростанций и подстанций, осуществленных вооруженными силами России в различных населенных пунктах Украины», — говорится в заявлении Международного уголовного суда.

В апреле 2024 года Сергей Шойгу объявил, что новым командующим российским Черноморским флотом вместо Виктора Соколова назначен Сергей Пинчук. Украинские СМИ сообщили, что за время командования Соколова Черноморский флот России потерял треть общего числа кораблей — они были либо потоплены, либо серьезно повреждены.

«Цель врага — представить Россию агрессором»

Еще один российский чиновник с молдавским происхождением — генерал-полковник Александр Безверхний, родившийся в 1950 году. В 2000-2015 годах он возглавлял Управление военной контрразведки ФСБ России. В настоящее время он ветеран российской разведки и комментатор в российской прессе по вопросам войны против Украины.

Александр Безверхний окончил Высшую школу КГБ при Совете Министров СССР по специальности контрразведка. Он является почетным сотрудником органов безопасности Российской Федерации и почетным сотрудником контрразведки. В своей публичной биографии он утверждает, что выполнял задания, рискуя жизнью, в «горячих точках», включая Приднестровский регион Республики Молдова, Чеченскую Республику, Закавказье и Балканы.



В 2004 году Безверхний находился в Тирасполе в составе делегации Министерства обороны Москвы. Тогда сепаратистский регион возглавлял Игорь Смирнов. Обсуждались, в частности, вывод военной техники и боеприпасов бывшей 14-й армии, а также «условия погашения долга за российский газ, потребленный Приднестровьем».

«На протяжении столетий западные страны не могли принять существование сильной и независимой России. Они сознательно формировали негативный образ нашей страны на международной арене, ведя информационную войну, направленную на раскол нашего общества. Сегодня мы видим события СВО, отраженные в искаженных зеркалах западной и украинской пропаганды.



Цель врага — представить Россию агрессором, убедить западных спонсоров, что режим в Киеве побеждает и что полученные средства были не украдены, а израсходованы на военные нужды», — заявил Безверхний в интервью российскому агентству ТАСС в декабре 2025 года.

Бывший зампредседателя Государственной думы

Александр Бабаков, бывший член Совета Федерации России и бывший заместитель председателя Государственной думы, родился в Кишиневе в 1963 году. Он включен в ряд международных санкционных списков (Украины, Европейского союза, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Новой Зеландии, Монако, Австралии, Японии, Канады) за активную поддержку действий и реализацию политики, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также дестабилизирующих Украину.

В марте 2014 года он голосовал за «принятие» в состав Российской Федерации «Республики Крым», а в октябре 2022 года — за «включение» в состав России так называемых «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики», а также Херсонской и Запорожской областей. В настоящее время он является депутатом от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и одним из заместителей председателя Государственной думы. Ранее он был видным членом партии «Единая Россия».

Родившийся в селе Киперчень Оргеевского района в 1961 году Валерий Балан — генерал-лейтенант внутренней службы и бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России в 2019-2022 годах; он был освобожден от должности указом Владимира Путина.

Данные, проанализированные ZdG, показывают, что генерал-майор Валерий Мунтян, высокопоставленный офицер, связанный с ГРУ, родился в Чишмикей, Гагаузия. Однако иной публичной информации о его деятельности нет.

Авторка: Наталия Захареску