В России заблокировали еще более 20 сайтов, среди которых и украинские

Генпрокуратура России из-за соображений военной цензуры заблокировала доступ к еще 23 сайтам новостной и политической направленности. Об этом сообщается на сайте проекта «Роскомсвобода».



Среди заблокированных – несколько украинских новостных ресурсов, включая украинский сайт женского журнала L'Officiel, новостные порталы MigNews, «Кривой Рог LIFE», российская версия сайта телеканала «Эспрессо», сайт Polska Agencja Prasowa, сайт австрийской IT-компании Kaleido, доска объявлений для фермеров «Agro-Russia», сайт фонда «Свободная Бурятия», который помогает военным разорвать контракты и вернуться домой с войны в Украине.



По данным проекта, с начала войны по требованию Генпрокуратуры России было заблокировано более 5400 сайтов. В этом перечне как сайты независимых СМИ, правозащитных организаций, политических партий, общественных деятелей, так и ресурсы, не связанные с политикой – сайт женского издания Clutch или шахматный сайт chess.com.



Сайт «Новостей Донбасса» (novosti.dn.ua), согласно реестру «Роскомсвободы», был заблокирован в России в конце марта по решению Генпрокуратуры страны.