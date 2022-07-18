ОП: Баканова и Венедиктову еще не уволили, будут проверки

Отстранение от должностей Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова не означает их увольнения. Будут проводиться служебные проверки, после чего глава государства определится, вносить ли соответствующие представления в парламент. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в эфире информационного телемарафона «UAразом».



«Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей. Это связано с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников», - сказал он.



Разницу в формулировках в указах главы государства Смирнов объяснил тем, что генпрокурор «отстранен» согласно праву президента отстранить от занимаемой должности должностное лицо, которое назначается и освобождается им.



В то же время он напомнил, что «устранение» Баканова от исполнения обязанностей прописано согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, поскольку глава СБУ является военным.



«В этом и заключается ключевое отличие между этими двумя подзаконными актами об отстранении от должности и отстранении от исполнения должностных обязанностей», - отметил заместитель руководителя ОП.



Он сообщил, что в отношении Баканова и Венедиктовой будут проведены служебные проверки и расследования.



«По результатам уже конкретно этих служебных проверок и расследований президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора, и то же касается главы СБУ», - подчеркнул Смирнов.



Владимир Зеленский 17 июля отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова и отстранил от должности генеральную прокурорку Ирину Венедиктову.