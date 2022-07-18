ОП: Баканова та Венедіктову ще не звільнили, будуть перевірки

18 липня 2022, 11:05

ОП: Баканова та Венедіктову ще не звільнили, будуть перевірки

Усунення з посад Ірини Венедіктової та Івана Баканова не означає їхнього звільнення. Проводитимуться службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону «UA разом».

«Зараз про звільнення цих двох посадових осіб поки не йдеться. Йдеться про те, що генерального прокурора усунено від посади, а голову СБУ тимчасово усунено від виконання покладених на нього обов'язків. Це пов'язано з тим, що президент і ми всі досить довго чекали конкретніших і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів щодо очищення колаборантів та державних зрадників», - сказав він.

Різницю у формулюваннях в указах глави держави Смірнов пояснив тим, що генпрокурорку «відсторонено» згідно з правом президента усунути з посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним.

Водночас він нагадав, що «усунення» Баканова від виконання обов'язків прописане згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, оскільки голова СБУ є військовим.

«У цьому і полягає ключова відмінність між цими двома підзаконними актами про усунення з посади та усунення від виконання посадових обов'язків», - зазначив заступник керівника ВП.

Він повідомив, що стосовно Баканова та Венедіктової будуть проведені службові перевірки та розслідування.

«За результатами вже конкретно цих службових перевірок та розслідувань президентом буде ухвалено рішення про необхідність внесення до парламенту подання про надання згоди на звільнення генерального прокурора, і те саме стосується голови СБУ», - наголосив Смирнов.

Володимир Зеленський 17 липня усунув від виконання обов'язків голови СБУ Івана Баканова та усунув з посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Більше за темою

Люди
Іван Баканов Ірина Венедіктова

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК ВСЕ
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
15:47
Окупантам Маріуполя наказали провести приховану мобілізацію – мер Бойченко
14:32
«ЛНР» призначила бойовика керувати Лисичанськом
13:09
У Маріуполі хлопець вийшов із прапором України до будівлі зруйнованого Драмтеатру
12:11
Поліція ідентифікувала бойовиків «ДНР», які катували полонених у Калінінській колонії
10:54
«ДНР» заявила про трьох поранених від обстрілів за добу
09:43
В окупованому Сєвєродонецьку повністю відсутні централізовані комунікації — Стрюк
22:24
Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►
20:17
Ще один британець опинився у полоні «ДНР»
17:38
У «ДНР» заявили, що під час обстрілу постраждав мешканець Кіровського району Донецька
15:44
ФСБ проводить у Луганській області другу хвилю мобілізації — Гайдай
13:16
Вперше після знищення Маріупольського драмтеатру його артисти дали виставу
12:14
Виробники дитячого одягу з Лисичанська відновили діяльність у Дніпрі — Гайдай
11:39
«ЛНР»: Два мешканці Алчевська загинули внаслідок обстрілу
Усі новини
17:55
Єгипет проведе тендер на купівлю зерна, але без участі Росії та Європи
17:03
Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики
16:57
Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко
16:28
У Путіна підтвердили обговорення «зернового коридору» на зустрічі з Ердоганом
16:24
У «ДНР» призначили «мера» Лимана
15:47
Окупантам Маріуполя наказали провести приховану мобілізацію – мер Бойченко
14:53
Міноборони РФ назвало командувача угрупуванням «Схід» в Україні
14:32
«ЛНР» призначила бойовика керувати Лисичанськом
14:15
Одеська область: Окупанти знову вдарили по мосту через Дністровський лиман
13:53
Російська армія обстріляла склади із зерном у Дніпропетровській області
13:38
У Белграді затримали серба, якого підозрюють в участі у війні на Донбасі
13:09
У Маріуполі хлопець вийшов із прапором України до будівлі зруйнованого Драмтеатру
13:09
Жителя Луганщини в Росії звинуватили у шпигунстві
12:51
У Луганській ОВА розповіли, як потрапити на непідконтрольну територію області
12:30
Російська армія за добу обстріляла 11 населених пунктів Донецької області
Усі новини
ВІДЕО
Обстріли Горлівки та Алчевська, люди під завалами у лаврі. Дайджест НД за день ►
17 липня, 22:24
У Святогірській лаврі під завалами залишаються загиблі
17 липня, 11:52
Обстріл Костянтинівки та Краматорська. Зброю на складах більше не зберігають. Дайджест НД ►
16 липня, 22:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2022 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти