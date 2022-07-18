ОП: Баканова та Венедіктову ще не звільнили, будуть перевірки

Усунення з посад Ірини Венедіктової та Івана Баканова не означає їхнього звільнення. Проводитимуться службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Андрій Смірнов в ефірі інформаційного телемарафону «UA разом».



«Зараз про звільнення цих двох посадових осіб поки не йдеться. Йдеться про те, що генерального прокурора усунено від посади, а голову СБУ тимчасово усунено від виконання покладених на нього обов'язків. Це пов'язано з тим, що президент і ми всі досить довго чекали конкретніших і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів щодо очищення колаборантів та державних зрадників», - сказав він.



Різницю у формулюваннях в указах глави держави Смірнов пояснив тим, що генпрокурорку «відсторонено» згідно з правом президента усунути з посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним.



Водночас він нагадав, що «усунення» Баканова від виконання обов'язків прописане згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, оскільки голова СБУ є військовим.



«У цьому і полягає ключова відмінність між цими двома підзаконними актами про усунення з посади та усунення від виконання посадових обов'язків», - зазначив заступник керівника ВП.



Він повідомив, що стосовно Баканова та Венедіктової будуть проведені службові перевірки та розслідування.



«За результатами вже конкретно цих службових перевірок та розслідувань президентом буде ухвалено рішення про необхідність внесення до парламенту подання про надання згоди на звільнення генерального прокурора, і те саме стосується голови СБУ», - наголосив Смирнов.



Володимир Зеленський 17 липня усунув від виконання обов'язків голови СБУ Івана Баканова та усунув з посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.