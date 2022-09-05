У Донецькій області за добу армією РФ знищено 28 цивільних об'єктів

За добу російські війська здійснили 11 атак на міста та села Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Російські війська обстріляли міста Авдіївку, Бахмут, Красногорівку, Курахове, Слов'янськ, села Парасковіївку та Тоненьке, зруйнувавши та пошкодивши 28 цивільних об'єктів – 22 житлові будинки, трансформаторну підстанцію, гаражі, залізничну колію.

Армія Росії обстрілювала мирних жителів ракетами, РСЗВ "Град", "Ураган", артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 214 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 13 700 осіб, зокрема 2304 – діти, 615 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що троє мирних жителів регіону загинули внаслідок обстрілів з боку російських сил за минулу добу.