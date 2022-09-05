В Донецкой области за сутки армией РФ уничтожены 28 гражданских объектов

За сутки российские войска совершили 11 атак на города и села Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.

Российские войска обстреляли города Авдеевку, Бахмут, Красногоровку, Курахово, Славянск, села Парасковиевку и Тоненьке, разрушив и повредив 28 гражданских объектов – 22 жилых дома, трансформаторную подстанцию, гаражи, железнодорожный путь.

Армия России обстреливала мирных жителей ракетами, РСЗО «Град», «Ураган», артиллерией.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 214 человек, с начала обязательной эвакуации – более 13 700 человек, в том числе 2304 – дети, 615 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что трое мирных жителей региона погибли в результате обстрелов со стороны российских сил за минувшие сутки.