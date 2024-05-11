«Фугас! Уходимо!». Під час евакуації поранених із Красногорівки поліцейські потрапили під удар

Евакуація із Красногорівки. Кадр із відео

Під час евакуації поранених із Красногорівки поліцейський екіпаж «Білі Янголи» потрапили під удар. Про це повідомляє поліція Донецької області.



Як повідомляє поліція, російські снаряди лягли за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим жителям.



Поліцейські швидко забрали людей з-під вогню. Евакуйовано поранених літніх жінок і чоловіка.







Зазначається, що «Білі Янголи» неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової російської атаки снаряди потрапили до будинку, зруйнувавши його вщент. Мешканка отримала осколкові поранення.



«Ви в сорочці народилися», — зазначили правоохоронці під час надання допомоги постраждалій.



Ще один врятований — 68-річний чоловік. Пенсіонер ішов у магазин, коли російські військові накрили вогнем житловий квартал. Чоловікові прошило руку осколками. Поліцейські доправили потерпілого до лікарні.