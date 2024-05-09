Обстріл Макіївки: «ДНР» заявила про загибель бойовика у власному будинку

В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили про руйнування у Макіївці внаслідок нічного обстрілу. У ніч на 9 травня під обстріл потрапило селище Землянки. Один будинок на вулиці Карла Маркса повністю зруйновано. Також повідомляється про пошкодження інших приватних будинків на цій самій вулиці.

У «ДНР» стверджують, що внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік. Його називають «ополченцем» та «ветераном війни на Донбасі».

Також у Донецьку вранці 9 травня було поранено жінку. Стверджується, що вона постраждала внаслідок атаки безпілотника.