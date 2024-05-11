ЗСУ збили ще один російський штурмовик Су-25

Сили оборони у суботу, 11 травня, збили черговий російський літак Су-25. Про це повідомляє 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.



«Ще одне сушіння! Літопад російських повітряних суден триває. Знову чудова робота зенітників 110-ї бригади. Сьогодні уразили черговий СУ-25», — повідомили у 110-й ОМБ ім. М. Безручка у Facebook.



Де саме ліквідували російський штурмовик, не уточнюється. Бригада базується на Донеччині.



9 травня Збройні сили України збили на Авдіївському напрямку російський Су-25.



Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна збила близько 350 літаків окупантів.