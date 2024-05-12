Внаслідок удару по ресторану в Донецьку загинули офіцери ГРУ РФ — «Досьє шпигуна»

Ресторан Paradise у Донецьку після обстрілу. Фото: ДАН

Внаслідок удару по ресторану Paradise 11 травня в окупованому Донецьку загинули четверо офіцерів Збройних сил РФ. Про це повідомив анонімний телеграм-канал «Досьє шпигуна».



Зазначається, що двоє з загиблих – із наразі невстановлених військових частин. Ще двоє — з одного з підрозділів 346-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління Геншатабу (колишнє Головне управління розвідки — ГРУ) — в/ч 92154, Сенеж.



За інформацією телеграм-каналу, загинули:

Васюков Андрій Юрійович, майор (ГУ ГШ);

Здаранков Олексій Юрійович, капітан (ГУ ГШ);

Тюрін Владислав Миколайович, капітан;

Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.

Інших підтверджень цієї інформації наразі немає.



Удару по ресторану Paradise завдали 11 травня — цього дня угруповання «ДНР» відзначало «День республіки». Російська сторона звинуватила ЗСУ в ударі з РСЗВ HIMARS. Спочатку російські ЗМІ повідомляли про п'ятьох загиблих. Згодом голова «ДНР» Денис Пушилін заявив лише про трьох загиблих цивільних, які перебували в ресторані на момент атаки.