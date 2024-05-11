DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини

Ситуація на Покровському/Авдіївському напрямі. Карта DeepState

Російські війська просунулися в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому Донецької області. Про це повідомляє український аналітичний проєкт DeepState.



Також росіяни просунулися біля Коломийчихи Луганської області — село розташоване поблизу адмінкордону з Харківською областю.

Триває наступ військ РФ біля Гатища, Лук'янців та Глибокого у прикордонній зоні Харківської області.



У DeepState зазначають, що на відміну від рейдів РДК, ці дії містять не диверсійний, а лінійний характер. За словами аналітиків, російські війська мають завдання-мінімум — відтягувати на себе сили, і це буде можливим лише за постійного контролю українських сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягування потрібних фронту ресурсів.

Також бої продовжуються біля Уманського, Іванівського, Новопокровського, Новоолександрівки, Красногорівки та Георгіївкина Донеччині.

З ночі проти 10 травня на кордоні Росії з Харківською областю розпочалася активізація з боку російської армії, яка намагається просунутися вглиб та захопити прикордонні населені пункти.



Президент Володимир Зеленський заявив, що українське військово-політичне керівництво має інформацію про обсяг сил російських військ та їхній задум щодо прориву оборони Харківської області. Глава держави наголосив, що Сили оборони України дають відсіч.