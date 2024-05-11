Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини

11 травня 2024, 09:19

DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини

Ситуація на Покровському/Авдіївському напрямі. Карта DeepState Ситуація на Покровському/Авдіївському напрямі. Карта DeepState

Російські війська просунулися в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому Донецької області. Про це повідомляє український аналітичний проєкт DeepState.

Також росіяни просунулися біля Коломийчихи Луганської області — село розташоване поблизу адмінкордону з Харківською областю.

Триває наступ військ РФ біля Гатища, Лук'янців та Глибокого у прикордонній зоні Харківської області.

У DeepState зазначають, що на відміну від рейдів РДК, ці дії містять не диверсійний, а лінійний характер. За словами аналітиків, російські війська мають завдання-мінімум — відтягувати на себе сили, і це буде можливим лише за постійного контролю українських сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягування потрібних фронту ресурсів.

Також бої продовжуються біля Уманського, Іванівського, Новопокровського, Новоолександрівки, Красногорівки та Георгіївкина Донеччині.

З ночі проти 10 травня на кордоні Росії з Харківською областю розпочалася активізація з боку російської армії, яка намагається просунутися вглиб та захопити прикордонні населені пункти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українське військово-політичне керівництво має інформацію про обсяг сил російських військ та їхній задум щодо прориву оборони Харківської області. Глава держави наголосив, що Сили оборони України дають відсіч.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Луганська область Харківська область
Інше
Війна Ситуація на фронті

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:19
DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини
07:40
Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію
23:18
Головне за день: Удар по російському НПЗ. Україні передали тренажер F-16
22:32
В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі
22:08
Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум
21:08
У Донецьку за день під обстрілами загинули дві жінки
07:58
У Маріуполі пролунали вибухи увечері 9 травня. Можливо, «приліт» у розташування військ РФ
00:07
Головне за день: Парад одного танка у Москві. РФ захопила Уманське
21:18
В Луганську під час удару по нафтобазі постраждав «спецполк МВС»
20:45
«Перереєстрація» житла в окупації небезпечна для українців: правозахисники виступили з рекомендаціями
18:51
Обстріл Макіївки: «ДНР» заявила про загибель бойовика у власному будинку
17:45
ДТП у Донецьку: пасажирський автобус – перекинувся, легкове авто – розчавило
17:12
В окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з радянськими прапорами та автопробігом із портретами Путіна
11:28
Вадим Філашкін: «У разі захоплення всього Донбасу Росія прорветься в саме серце України» — Sky News
10:36
Російські військові 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області протягом минулої доби
23:10
Головне за день: Ув'язнені зможуть мобілізуватись. РФ атакувала залізничний вокзал у Херсоні
19:42
Пушилін вручив медалі за взяття руїн Авдіївки та Мар'їнки
12:09
«Сбербанк» РФ планує відкрити відділення на окупованих територіях
11:25
Росія практично закінчила будівництво залізниці з Маріуполя до Ростова-на-Дону
09:57
У Луганську догоряє нафтобаза після «прильоту» ATACMS
усі новини
11:54
Війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є жертви та руйнування
10:44
СБУ заявила про запобігання теракту, який ГУР РФ планувало здійснити в Києві 9 травня
09:19
DeepState: Війська РФ просунулися на Донбасі, наступають у прикордонні Харківщини
08:41
Обстріли Донецької області: двоє загиблих та троє поранених за добу
07:40
Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію
23:18
Головне за день: Удар по російському НПЗ. Україні передали тренажер F-16
22:32
В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі
22:08
Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум
21:08
У Донецьку за день під обстрілами загинули дві жінки
20:19
США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів
19:10
Через російські атаки на Донеччині знову загинули люди
17:59
На Донеччині судитимуть ще трьох поплічників російських окупантів
17:35
Евакуація на Харківщині: куди звертатися
17:15
Сили оборони Півдня за добу змогли знищити понад десяток російської техніки
16:12
Критична фаза війни настане упродовж двох місяців — Павлюк
14:55
У прикордонних населених пунктах Харківської області проводять евакуацію
14:25
У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео
13:35
Російські війська намагаються заходити та закріплюватися в ряді населених пунктів вздовж кордону Харківської області — DeepState
12:57
ФК «Шахтар» у квітні передав ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,1 млн гривень
12:21
Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
усі новини
ВІДЕО
В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі В окупованих Ровеньках завдано удару по нафтобазі
10 травня, 22:32
Володимир Зеленський Зеленський про Харківську область: Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум
10 травня, 22:08
Автобус упав у річку Мойку у Санкт-Петербурзі. Фото: ASTRA У Санкт-Петербурзі автобус впав у річку Мойку — відео
10 травня, 14:25
Чехія передала Україні тренажер F-16. Фото: кадр із відео Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16
10 травня, 12:21
Загострилася ситуація в районі Вовчанська: артилерійські та авіаудари. Фото: кадр із відео В районі Вовчанська загострилася ситуація: росіяни завдали артилерійських та авіаударів, повідомляється про спробу прориву ДРГ
10 травня, 11:38
Пожежа на НПЗ у Калузькій області. Кадр із відео У Калузькій області РФ спалахнув НПЗ після атаки дронів
10 травня, 08:26

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір