«Перереєстрація» житла в окупації небезпечна для українців: правозахисники виступили з рекомендаціями

Правозахисники закликали українців не їхати на тимчасово окуповані території та утриматися від отримання російського паспорта РФ для так званої перереєстрації нерухомості за законами РФ. На думку юристів, така поїздка має високі ризики для життя та здоров'я, а будь-які видані органами окупаційної влади документи не мають юридичної сили в Україні та є недійсними. Натомість правозахисники рекомендують зафіксувати злочин, а саме незаконне вилучення майна у людей.



Про це йдеться у заяві Коаліції організацій, які опікуються питаннями захисту прав осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, оприлюдненій на сайті Центру прав людини ZMINA.



Як повідомлялося, наприкінці березня 2024 року окупаційна влада зобов'язала власників житла на непідконтрольних Україні територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей зареєструвати право власності в «Єдиному державному реєстрі нерухомості» РФ. Таким чином, Росія нав'язує жителям окупації свої документи і змушує приймати громадянство.



У разі відсутності відповідного запису в реєстрі або якщо житло має ознаки «безхазяйного» — не використовується, за нього протягом року не вносяться комунальні платежі — «муніципальні органи» його просто заберуть.



Для перереєстрації нерухомості окупаційна влада вимагає звернутися для внесення відповідних даних до реєстру з паспортом громадянина РФ.



Правозахисники нагадують, що відповідно до статті 41 Конституції України та статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.



Відповідно до статті 11 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», за фізичними особами зберігається право власності та інші речові права на нерухоме майно, що перебуває на ТОТ України, а набуття та припинення права власності на таке майно здійснюється відповідно до законодавства України та за межами окупації.



Будь-які зміни щодо правового статусу та титулу житла можуть здійснюватись лише на підконтрольній уряду України території, за рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно та шляхом внесення відповідних змін до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Будь-які дії, вчинені окупаційними органами влади щодо житла на окупованих територіях України, є недійсними та не породжують жодних правових наслідків.



Будь-які видані органами окупаційної влади документи не мають юридичної сили в Україні та є недійсними. Йдеться, зокрема, і про судові рішення про визнання житла безхазяйним. Тому рішення окупаційного суду не створюють правових наслідків в Україні, а також не позбавляють людини права власності на її житло, що перебуває на окупованій території.



Також широкомасштабне знищення та присвоєння майна, не спричинене військовою необхідністю та вчинене незаконно, становить воєнний злочин відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За ці дії також передбачено кримінальну відповідальність за статтею 438 Кримінального кодексу України («Порушення законів та звичаїв війни»).



Також порушенням законів і звичаїв війни є примус отримання громадянства РФ.



Правозахисники зазначили, що повернення на окуповану територію України заради «перереєстрації» нерухомості загрожує життю та здоров'ю українців. Єдиний пункт пропуску до РФ для громадян України — аеропорт «Шереметьєво» (РФ, Москва). Повернення на окуповані території через нього супроводжується значними ризиками з безпеки. Громадяни України змушені тривалий час перебувати у зоні прикордонного контролю для проходження фільтрації.



Особисті речі, зокрема телефони та інша техніка, ретельно перевіряються, людей допитують про зв'язки та контакти в Україні, про родичів та знайомих. Часто громадяни України не можуть пройти «фільтрації», натомість отримують заборону на в'їзд до РФ, також це стає причиною для депортації.



На території РФ та ТОТ України громадяни України можуть бути незаконно затримані окупаційними органами влади та спецслужбами РФ, існує ризик застосування до цивільних осіб тортур, звинувачення у шпигунстві чи співпраці з розвідувальними органами.



Поїздки на ТОТ не заборонені законодавством України, але можуть спричинити значні ризики для особистої безпеки, життя та здоров'я українців.



З метою належної фіксації та розслідування злочинного вилучення нерухомого майна на ТОТ правозахисники рекомендують:

відстежувати, що відбувається з житлом на ТОТ України та збирати про це інформацію. Варто завести блокнот або електронний документ з датою вилучення (експропріації) нерухомості та будь-якими іншими фактами, які допоможуть встановити хронологію подій, а потім факт порушення права власності на нерухоме майно;

перевірити дані про право власності на житлову нерухомість, оскільки з технічних причин у Державному реєстрі прав на нерухоме майно може бути відсутня інформація про право власності. У разі відсутності необхідно зробити кроки для внесення даних до Державного реєстру України. Наявність інформації у зазначеному реєстрі буде корисною у разі втрати документів, що підтверджують право власності. Водночас наголошуємо, що відсутність даних у реєстрі не позбавляє особу права власності;

звернутися до Національної поліції чи прокуратури України із заявою про скоєння кримінального злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни» або повідомити про порушення через сайт https://warcrimes.gov.ua.