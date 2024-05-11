Сіра зона на Харківщині не збільшилася, точаться активні бої — ОВА

Війська Росії продовжують атаки на півночі Харківської області та намагаються просунутися вглиб території регіону, але безуспішно. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону 11 травня, – передає «Інтерфакс-Украіна».



«Ворог продовжує активізацію на півночі нашої області. Наразі на Слобожанському напрямку наші воїни відбили дев’ять атак. Це територія населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та інші. Усе це північ нашої території. Ворог намагається просуватися вглиб нашої території. У нас тривають активні бойові дії на території населених пунктів Стрілеча, Пильна і Борисівка, а також у районі Олійникового та Огірцевого. Ситуація за цими напрямками цілком контролюється», — розповів Синєгубов.



Він уточнив, що населені пункти, на території яких ведуться бойові дії, розташовані у зоні за 3-5 кілометрів від кордону з Росією.



За словами Синєгубова, сіра зона порівняно з 10 травня не збільшилася.



«Сіра зона поки що не збільшилася. Тобто фронт у нас зараз стабілізувався. Справді, у нас точаться жорстокі бої за ті населені пункти, які я назвав», — сказав Синєгубов.



Відповідаючи на уточнювальні питання про те, чи були спроби ЗС РФ зайти в область через інші населені пункти, зокрема через Гоптівку та Козачу Лопань, Синєгубов сказав: «Були обстріли, були спроби висування диверсійно-розвідувальних груп, але їх зупинено. Поки що активності за цими напрямками, що ви зазначили, ми не фіксуємо».



За його словами, окупанти заходили малими групами піхоти, були спроби застосування бронетехніки.



«Були випадки, коли до одного з населених пунктів заходило 20 осіб, до іншого — 30. Ще по одному використовували броньовану техніку. Наприклад, на Вовчанський напрямок ворог залучив танки, намагався заїхати на нашу територію. Вони [танки] були частково знищені, частково відійшли. Трохи лівіше, ближче до Липців, ворог заходив піхотою, намагався просунутися», — сказав Синєгубов.



Голова Харківскої ОВА відкинув можливість навмисного розмінування мінних полів поблизу кордону напередодні атаки ЗС РФ на півночі області.



«Там, де стояли [українські] військові підрозділи, вони чітко розуміли, що і як вони роблять. Ворог теж не йде лінією через мінні поля. Були висунуті диверсійно-розвідувальні групи. Він [ворог] ясно розуміє маршрути, як йому проходити, де йому проходити, де йому потрібно розміновувати. Були факти підриву, зокрема військової техніки. Щодо, скажімо так, навмисного розмінування того чи того напрямку, — це все справді чутки та інформація, яка не відповідає дійсності», — сказав Синєгубов.