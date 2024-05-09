В Луганську під час удару по нафтобазі постраждав «спецполк МВС»

При ударі по нафтобазі в окупованому Луганську днями постраждало місце дислокації так званого «спецполку МВС по ЛНР».



Як повідомлялося, 7 травня ЗСУ атакували двома ракетами ATACMS нафтобазу в Луганську. Видання ASTRA пише, що в результаті постраждала не лише нафтобаза, а й місце дислокації спецполку поліції «ЛНР» у 3-му ракетному провулку.



Осколками пошкодило три службові УАЗ «Патріот» та один особистий автомобіль співробітника «МВС». Також під час обстрілу постраждали в'їзна брама, фасад та вікна будівлі.

Нагадаємо, внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по полігону в Луганській області загинули понад 100 російських військових.