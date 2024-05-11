«Шахтар» обіграв «Динамо» і став чемпіоном України

Донецький «Шахтар» обіграв київське «Динамо» у 28-му турі Української Прем'єр-ліги. Ця перемога дозволила «Шахтарю» стати чемпіоном України з футболу сезону 2023/24 за два тури до закінчення турніру.
На 33-й хвилині «Шахтар» вийшов уперед завдяки голу з пенальті. М'яч влучив у руку Костянтина Вівчаренка після удару Данила Сікана у хитання з близької дистанції. Арбітр матчу Олексій Деревинський ухвалив рішення після перегляду VAR.
Пенальті реалізував Георгій Судаков.
ЦІ ЕМОЦІЇ ПІСЛЯ ГОЛА ГЕОРГІЯ СУДАКОВА… #Шахтар #ШахтарДинамо pic.twitter.com/i1kNoHpIsY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 11, 2024
Для «Шахтаря» це вже 15-те чемпіонство в історії.