«Шахтар» обіграв «Динамо» і став чемпіоном України

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» обіграв київське «Динамо» у 28-му турі Української Прем'єр-ліги. Ця перемога дозволила «Шахтарю» стати чемпіоном України з футболу сезону 2023/24 за два тури до закінчення турніру.



На 33-й хвилині «Шахтар» вийшов уперед завдяки голу з пенальті. М'яч влучив у руку Костянтина Вівчаренка після удару Данила Сікана у хитання з близької дистанції. Арбітр матчу Олексій Деревинський ухвалив рішення після перегляду VAR.



Пенальті реалізував Георгій Судаков.

Для «Шахтаря» це вже 15-те чемпіонство в історії.