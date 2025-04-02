Окупанти обстріляли Дружківку: снаряди спричинили пожежу

Результат обстрілу ЗС РФ Дружківки. Фото: ДСНС Донецької області

Російські війська знову обстріляли цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні вранці під ударом опинилася Дружківка - внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.







Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не давши вогню поширитися. Попри значні пошкодження покрівлі та знищене майно, завдяки їхньому професіоналізму вдалося уникнути ще більших руйнувань.



Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати мирні міста Донецької області, наражаючи місцевих жителів на смертельну небезпеку.

Нагадаємо, у середу вранці, 2 квітня, Дружківська громада Донеччини потрапила під обстріл РФ.