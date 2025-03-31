У Покровському районі пожежно-рятувальна частина потрапила під обстріл РФ

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Результат обстрілу пожежної частини в Білозерському Покровського району. Фото: ДСНС Донецької області
Уночі окупанти атакували місто Білозерське Покровського району, а вибух стався поблизу пожежно-рятувального підрозділу.
Унаслідок вибуху в будівлі вибито вікна, пошкоджено внутрішнє облицювання стін і стелі, а також зазнала пошкоджень пожежна автоцистерна.
Результат обстрілу пожежної частини в Білозерському Покровського району. Фото: ДСНС Донецької області
«На щастя, особовий склад не постраждав», - зазначили в ДСНС.
Раніше через російський обстріл у Краматорському районі спалахнула пожежа.
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