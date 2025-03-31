У Покровському районі пожежно-рятувальна частина потрапила під обстріл РФ

Машина рятувальників після обстрілу РФ. Фото: ДСНС Донецької області

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Результат обстрілу пожежної частини в Білозерському Покровського району. Фото: ДСНС Донецької області

Уночі окупанти атакували місто Білозерське Покровського району, а вибух стався поблизу пожежно-рятувального підрозділу.



Унаслідок вибуху в будівлі вибито вікна, пошкоджено внутрішнє облицювання стін і стелі, а також зазнала пошкоджень пожежна автоцистерна.

Результат обстрілу пожежної частини в Білозерському Покровського району. Фото: ДСНС Донецької області

«На щастя, особовий склад не постраждав», - зазначили в ДСНС.

Раніше через російський обстріл у Краматорському районі спалахнула пожежа.