Через російський обстріл у Краматорському районі спалахнула пожежа

На Донеччині за добу згоріли 35 гектарів сухої трави. Фото: ДСНС

Росіяни вкотре обстріляли Донецьку область. На околицях селища Ярова Краматорського району спалахнули численні вогнища пожежі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вогонь миттєво охопив суху траву, очерет та лісову підстилку. Через сильний вітер полум'я швидко поширювалося, загрожуючи знищенням екосистеми та наближенням до населених пунктів», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що рятувальники не допустили поширення вогню та ліквідували пожежу сухої трави на площі 3 га (загальна площа, пройдена вогнем – 23 га), а також пожежа підстилки хвойного лісу на площі 1 га.



Раніше ми писали, що за 27 березня росіяни вбили одного мешканця Донецької області у місті Родинське.