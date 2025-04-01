Росіяни обстріляли житлову забудову міста Білицьке на Донеччині: снаряд вдарив поблизу п'ятиповерхівки, виникла пожежа

Наслідки обстрілу Білицького. Фото: ДСНС

1 квітня російські окупанти завдали удару по житловій забудові міста Білицьке Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Снаряд вдарив поблизу п'ятиповерхового будинку, внаслідок чого сталася пожежа у квартирі на першому поверсі.



Рятувальники, які прибули на місце атаки, загасили пожежу та не допустили поширення вогню на сусідні будинки.



За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу пошкоджені п'ятиповерхівка та три приватні будинки. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що 1 квітня армія РФ вдарила по місту Покровськ і двом селам на Донеччині, внаслідок чого вже відомо про загиблу та поранену, жертв може бути більше.