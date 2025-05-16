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В Стамбуле стартовали переговоры РФ, Украины и Турции

16 мая 2025, 14:14

В Стамбуле стартовали переговоры РФ, Украины и Турции

Встреча РФ и Украины в Стамбуле. Встреча РФ и Украины в Стамбуле.

В Стамбуле началась первая за три года встреча делегаций России, Украины и Турции. Переговоры проходят под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана, который на открытии встречи призвал стороны воспользоваться возможностью для продвижения по пути мира.

Фидан подчеркнул, что критически важно как можно быстрее достичь прекращения огня.

«Перед нами есть возможность достичь прекращения огня одновременно с переговорами», — отметил он.

Ранее европейские лидеры заявили о готовности усилить санкции против президента РФ Владимира Путина после его неявки на предыдущие переговоры в Турции. В это время президент Украины Владимир Зеленский отправляется на саммит в Албанию для обсуждения новых санкционных мер против Москвы.

Ситуация остается напряженной, однако Турция выражает надежду на успешные переговоры и снижение уровня военной эскалации.

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