РФ посилила охорону аеродромів у Криму після атак дронів

Окупаційні війська посилили охорону військових аеродромів у Криму після масштабних атак українських безпілотників 1 червня. Про це повідомляють джерела серед агентів у лавах ЗС РФ, пише «АТЕШ».



За їхніми даними, розрахунки ППО почали посилене патрулювання периметра аеродромів, зокрема в Саках, Джанкої та Гвардійському. Також було переглянуто підходи до організації захисту ключових об'єктів.



Солдати скаржаться на цілодобові чергування і втому, причиною чого стала нестача особового складу для виконання розширених завдань.



Крім того, значно посилено перевірки вантажівок на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю — посилено контроль за перевезеннями та пересуванням техніки. Ситуація залишається напруженою: російські сили очікують нових ударів.

Раніше Служба безпеки України вкотре провела спецоперацію. Цього разу під ударом українських спецслужб опинився Кримський міст.