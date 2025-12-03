Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Когда РФ может захватить Донбасс: факты, темпы и прогнозы фронта на зиму 2025-2026
Кристина Селянская
03 декабря 2025, 18:40

Разрушенный Покровск с высоты. Скрин из видео пропагандистов РФ. Разрушенный Покровск с высоты. Скрин из видео пропагандистов РФ.

В последнее время из Вашингтона все чаще звучат такие заявления: «Украина проигрывает войну», фронт движется в одном направлении, а российские войска могут «за пару месяцев» полностью оккупировать Донецкую область. Кроме того сегодня в немецком BILD вышла публикация о полном захвате города российскими войсками и «завершенном бое». Ее уже опровергли в ВСУ. Эти прогнозы подаются Киеву как аргумент в пользу уступок на переговорах. Однако эксперты говорят о другом.

При нынешних темпах продвижения российской армии для захвата всей оставшейся части Донецкой области потребуется время до августа 2027 года. Такие оценки приводит Институт изучения войны. Этот вывод противоречит прогнозам в США о «нескольких месяцах». Руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук поясняет:

«Апеллируют к 2025 году: за 11 месяцев — цифра примерно 5000 километров. 5000 километров — это если по фронту 100 километров, то 50 километров в глубину участок. Это много или мало? Это за весь год».

Скрин с карты DeepState

С июля по 26 ноября 2025 года, во время ожесточённых боёв за Покровск, среднее продвижение российских войск составляло лишь около 0,12 километра в день. Несмотря на свыше 118 дней боёв, до сих пор полностью не захвачен.

Военный аналитик Александр Коваленко, комментируя публикации о полном захвате Покровска, заявляет, что по факту там продолжаются тяжёлые бои.

«Российские ДРГ расширили зоны контроля в районах Первомайка и Собачовка, а так же вышли на промзону КДЗ по Полтавскому переулку. Так же, РОВ пытаются инфильтроваться в микрорайон Динас по Ивана Мазепы. Пока им удалось зацепиться в районе детского садика, но там их очень быстро утилизировали. Ситуация в Покровске совсем не радужная, но следует быть объективным – захвата города по состоянию на сегодня нет, а заявления некоторых западных изданий, не столько помогают Украине, сколько вредят», — пишет Коваленко.

Один из российских "флаговтыков" в Покровске. Скрин из видео

Полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ в 2014–2017 годах Владислав Селезнёв подчёркивает:

«Нет смысла привязываться к нынешним темпам российского продвижения. Война — история нелинейная. Может произойти обвал фронта, а затем длительное затишье. Бои за Часов Яр идут с марта прошлого года, бои в районе Покровска и Мирнограда продолжаются более 12 месяце».

Даже при непрерывных попытках атак украинское сопротивление остаётся серьёзным, а так называемые «успехи» российской армии — крайне медленными и затратными. Тем не менее ближайшие месяцы обещают стать напряжёнными — прежде всего в нескольких ключевых направлениях.

Покровск–Доброполье: главная линия давления

По словам Павла Лакийчука, если россияне смогут захватить Покровск–Мирноград, то дальнейшее движение — это фронт на Константиновку и в тыл.

Начавшаяся в августе 2025 года «Добропольская операция» продолжается. Российские механизированные колонны, десант и атаки малыми группами по всей линии боевого столкновения преследуют цель — расшатать оборону Украины и прорваться к логистическим узлам.

«Противник давит практически по всей 1300-километровой линии столкновения, чтобы найти слабые места. Если они их находят, именно эти участки становятся приоритетными», — подчёркивает полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ в 2014–2017 годах Владислав Селезнёв.

Несмотря на численное преимущество оккупантов, Силы обороны периодически возвращают утраченные позиции. Судя по концентрации войск РФ, именно Покровск–Доброполье остаётся наиболее вероятной зоной дальнейшей эскалации.

«На каждую операцию есть определение первых, вторых, третьих рубежей. Если сейчас на первый этап истратят ресурсы, предназначенные для развития успеха, то потом у них просто не будет сил», — предупреждает аналитик Павел Лакийчук.

Один из уничтоженных домов в Доброполье, Донецкой области.

Северск: давление с целью выхода к Краматорску–Славянску

В последние недели оккупанты пытались прорваться в южную и восточную часть Северска. Взятие города дало бы им плацдарм для наступления сразу на два крупных промышленных центра. По словам Лакийчука, наращивается темп давления на Лиманском направлении.

«Общая идея — выйти на Северск, на Славянск и с двух флангов обрезать весь Северский выступ», — говорит эксперт.

Константиновка и угроза Краматорско-Славянской агломерации

По данным прошлых прогнозов, сделанных ещё в июне, Константиновка рассматривалась как цель для будущего российского наступления летом–осенью. Но пока мы видим только обстрелы и тактику выжженной земли. В том числе и террористические обстрелы тылов, мирных городов Украины в глубине. Полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ (2014–2017) Владислав Селезнёв отмечает:

«Приоритетными объектами для российских ракетных и дроновых атак будут объекты в нашей энергетике, что очевидно, и мы проживаем уже не первую военную зиму в таких условиях. Безусловно, приоритетными для противника будут объекты нашей железнодорожной инфраструктуры. Именно потому, что мы с помощью железнодорожного сообщения перевозим большую часть грузов военного назначения для украинских сил обороны».

Вероятно, что объектами вражеского воздействия этой зимой могут стать и объекты ВПК, добавляет Владислав Селезнёв. А также инфраструктурные объекты через крупные реки, в первую очередь — через Днепр.

Может усилиться и давление на Константиновку, если россияне попытаются обойти укрепления вокруг Покровска и Доброполья. Таким образом, наиболее вероятна эскалация боёв в пределах трёх направлений: Покровск–Доброполье, Северск, Константиновка — с риском пролиться дальше на Краматорск–Славянск.

Руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук поясняет:

«Не Покровск ведь цель противника, правильно? А вся агломерация Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Северск, вот весь этот большой район, более чем Люксембург, по моему, это точно в лоб это реализовать очень сложно. Поэтому они пытаются заходить фланги, заходить, прорываться в тыл».

Почему прогнозы о «падении Донетчины за месяцы» — манипуляция

К оценкам американских «апокалиптических» сценариев и заявлений о скором полном захвате Донецкой области следует относиться трезво. Во-первых, цифры и факты показывают: текущие темпы продвижения РФ слишком медленные, чтобы говорить о «скорой» оккупации.

«Вокруг городской агломерации, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновку, создана очень мощная цепь инженерных фортификационных сооружений, преодолеть которые противнику будет крайне сложно. Именно поэтому я утверждаю, что бои на территории Донецкой области могут продолжаться даже не месяцы, а годы», — подчёркивает Полковник ВСУ Владислав Селезнёв.

Хотя попытки ускорения темпов оккупантов через массированные атаки, локальные прорывы, давление на слабые или истощённые участки имеют место. И у Сил обороны были тактические провалы, добавляет Павел Лакийчук.

«На Кураховском направлении был тактический провал. Мы много говорили: "а что ж там наши хлопцы, сейчас будет беда. Нужно отходить". Вот украинцы сказали "нужно отходить". Отошли — дальше Мы видим, что происходит. Дальше в голое поле вышли фактически в фланги нашим рубежам, которые направлены на юг», — утверждает он.

Этот отход ВСУ позволил оккупантам пройти меньше половины расстояния до Запорожья. Если сравнить карту южного фронта за январь–февраль этого года и сейчас. Но на пути ещё Гуляйполе — и это не значит, что такими же темпами ещё за полгода оккупанты дойдут до Запорожья. Это был локальный прорыв. Владислав Селезнёв добавляет:

«Наибольшее количество захваченных территорий порядка 40% из общего количества в 505 квадратных километров территории Украины, которые были захвачены противником в течение ноября месяца, приходится именно на территорию Востока Запорожской области. Почему? Противник нашел слабые места в нашей обороне и, кинув дополнительные силы и средства…»

Административные границы Донецкой области в районе активных боев за Покровск и Доброполье, а также в районе Славянско-Краматорской агломерации. DeepState

Реалистичный сценарий — затяжная, дорогая борьба

Если ситуация останется примерно на нынешнем уровне — Россия может пытаться занять отдельные города и районы, но полностью оккупировать Донецкую область за считанные месяцы — нереалистично. Реальный сценарий — дорогостоящая, затяжная борьба, с возможной блокадой отдельных узлов, медленным продвижением, но без быстрого «масштабного» захвата.

«Почему Путин так уверен в себе все время? Каждый раз генералы докладывают, что вот-вот обрушится украинский фронт, вот-вот обрушится, и тогда мы выйдем на оперативный простор и тогда покажем, но Украинский фронт не рушится», — отмечает Павел Лакийчук.

Нынешние прогнозы в стиле «Украина вот-вот проиграет, Донбасс падет за месяцы» — ИПСО Кремля либо лозунги американских переговорщиков, рассчитанные на психологическое давление. Делать стратегические выводы на таком основании — неправильно.

«Экс министр обороны Британии в начале месяца высказал такую мысль о том, что если бы российская армия с 22 года продвигалась со скоростью улитки, они бы сейчас были не на Донбассе, а под Варшавой», — напоминает Павел Лакийчук.

Даже при частично занятых территориях, Донецкая область — всё ещё поле тяжёлой борьбы, а не триумфального марша оккупантов. И Силы обороны Украины в этой борьбе не уступают. Если оккупанты будут продолжать бои за Покровск, то осенне-зимняя кампания у них закончится так же, как и летняя 2025 года, подытожили эксперты.

@novosti.dn.ua

