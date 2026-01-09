Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дроновая атака на Киев: есть жертвы и пострадавшие, фиксируют перебои со светом и водой
09 января 2026, 08:30

Дроновая атака на Киев: есть жертвы и пострадавшие, фиксируют перебои со светом и водой

Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС

Киев в ночь на 9 января попал под российский обстрел. В результате удара четверо людей погибли, еще 22 пострадали, среди них пятеро спасателей. Все раненые находятся в больницах и получают необходимую помощь. Об этом передает мэр города Виталий Кличко и пресс-служба ГСЧС.

«Спасатели продолжают работать на местах в Днепровском и Дарницком районах столицы. Есть повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой», говорится в сообщении.

В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение дрона. Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. Также произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.



В Деснянском районе в результате попадания беспилотника в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.

Кроме того, в Деснянском районе повреждена территория торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки БпЛА рухнули на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков произошло возгорание в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Ранее мы писали, что Зеленский предпреждал о массированной атаке на Украину ночью

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

