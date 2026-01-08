В Донецкой области российские командиры угрожают расправой своим солдатам: ГУР перехватило разговор

Перехват разговора оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские разведчики перехватили разговор российских военнослужащих, которые воюют в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



В диалоге один из оккупантов просит отложить время выдвижения на позицию на утро из-за риска погибнуть в ходе ночного марша.



«Можно, пожалуйста, в шесть утра пойду. Я в такое время рисковать не хочу. Я и так от этого подвала еле-еле дошел», – попросил он.



В ответ солдат РФ получил жесткий отказ и угрозы расправы от своего командира.



«Еще с*ка слово какое-то скажешь, я тебе еб*ло потом разнесу нах*й. Я сам за тобой приду, бл*дь. Бегом я тебе сказал, бл*дь», – заявил захватчик.

Напомним, что ГУР провело спецоперацию с инсценировкой смерти командира «Российского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, которого пытались убить спецслужбы РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко