Удар РФ по Киеву: 4 погибших, среди них медик, 25 раненых

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту очередного военного преступления, совершенного военнослужащими РФ (ч. 2 ст. 438 УК Украины) в результате атаки на столицу 9 января 2026 года.



По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 25 получили ранения. Среди жертв — трое жителей жилого комплекса в Днепровском районе и 58-летний сотрудник экстренной медицинской помощи, который прибыл оказывать помощь пострадавшим в Дарницком районе.



Среди раненых — медицинские работники, спасатели и сотрудник полиции. Информация приведена по состоянию на 08:00.



Последствия атаки зафиксированы сразу в семи районах Киева: Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Святошинском.



Повреждены 19 многоэтажных жилых домов, здание одного из посольств, выбиты окна в детском саду, пострадали трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет и автозаправочная станция.



Окончательное количество пострадавших уточняется. Правоохранители и спасатели продолжают работу на местах разрушений, фиксируя очередное военное преступление РФ. Напомним, в ночь на 9 января Киев попал под российский обстрел.