На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом

На оккупированной Донетчине проблемы со светом. Фото: скриншот

Вечером 8 января оккупированную часть Донецкой области атаковали беспилотники. Передают телеграм-каналы, что в группировке «ДНР» фиксируют проблемы со светом.



В Донецке, Енакиево и Торезе слышны взрывы, города попали под атаку БПЛА. В городах перепады напряжения.



Пока оккупационная власть никак не прокомментировала инцидент.



Ранее мы писали, что временно захваченные города в Луганской области — Сорокино и Суходольск — попали под обстрел беспилотников ночью 7 января.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»