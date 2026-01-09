В Минобороны РФ заявили об ударе «Орешником» по Украине в ответ на «атаку» на резиденцию Путина: что говорят в ВСУ

Момент вероятного удара «Орешником» по Украине. Фото: кадр из видео

В ночь с 8 на 9 января Россия подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» нанесла удар по Украине. Об этом стало известно из заявления Минобороны РФ.



В ведомстве утверждают, что этот удар является якобы «ответом на атаку на резиденцию» главы Кремля Владимира Путина в Новгородской области РФ.



В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили, что россияне запустили по Украине баллистическую ракету средней дальности с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области РФ.



Именно там оккупанты проводят испытания ракет «Орешник» и оттуда наносили удар по Днепру 21 ноября 2024 года.



По данным Воздушного командования «Запад», 8 января в 23:47 российская армия нанесла удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.



Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Напомним, что ночью во Львовской области прогремела серия взрывов, в результате атаки поражен объект критической инфраструктуры. Уже тогда появилась сначала неподтвержденная информация о том, что Россия ударила по Украине баллистической ракетой «Орешник».



29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами. В ответ президент Украины Владимир Зеленский опроверг его слова и сказал, что Москва такими заявлениями пытается сорвать мирные переговоры.

