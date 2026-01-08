ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие обстреляли расположение ремонтного подразделения российских оккупантов в районе захваченного населенного пункта Горное Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Спецоперация была совершена с целью снижения боевых способностей российской армии на Ореховском направлении.



Кроме того, Силы обороны Украины поразили подвижный состав (эшелон) из ГСМ на наливной эстакаде нефтебазы «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму. Масштаб ущерба уточняется.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»