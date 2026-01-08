В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА

Поврежденный энергетический объект на оккупированной Луганщине после атаки 2 января. Фото: «Правительство ЛНР»

В оккупированном городе Лисичанск Луганской области со 2 января отсутствует электроснабжение даже в тех районах, где оно было раньше. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, в городе остановлены и объекты критической инфраструктуры.



«Свет появляется эпизодически на несколько часов один раз в 2-3 дня. «На бумаге» ремонты у оккупантов уже выполнены», – сказал Харченко.

Напомним, что ночью 2 января атаковали энергетику оккупированной Луганской области, в результате чего четыре города остались полностью без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко