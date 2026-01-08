«Белый ангел» вывез из Дружковки семью с детьми

В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: скриншот

Полицейский экипаж «Белый ангел» эвакуировал из Дружковки женщину с двумя детьми. Сейчас семья находится в безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Каждый день бьют, и в такую ​​погоду тоже, разве что поменьше», — рассказывает женщина.



Семью передали волонтерам, которые увезли людей в более безопасный регион.



«В зоне, где ведутся боевые действия, детям не место. Лучше потерять дом, чем детские жизни», — отметил старший инспектор по особым поручениям отдела организации эвакуационных мероприятий полиции Донетчины Сергей Нарыков.



В Дружковке остается около 19,5 тысяч жителей. Город страдает от ежедневных обстрелов: Россия атакует дома, гражданские автомобили, а также полицейские экипажи. Заехать в город можно только на бронированном транспорте и с антидроновым снаряжением.



Ранее мы писали, что в зоне активных боевых действий, куда входят 21 громада, остаются проживать более 34 тысяч человек.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»