«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе

08 января 2026, 22:46

Новый год в оккупированном Мариуполе начался с волны обращений жителей, которые уже третий год ждут обещанное жилье взамен разрушенного. После захвата города оккупационные власти снесли сотни домов, а на их месте начали возводить ипотечные многоэтажки. При этом тысячи мариупольцев по-прежнему остаются без крыши над головой.

По словам самих жителей, сейчас без жилья остаются около 18 тысяч человек. Многие из них настаивают, что хотят жить на местах, где ранее стояли их дома. Однако именно там — в частности в районе проспекта Металлургов — оккупационные власти строят так называемый «Ленинградский квартал». Семь домов уже сданы, еще семь находятся в стадии строительства. В каждом — не менее 12 этажей и сотни квартир.

Эти квартиры, однако, не предназначены для людей, потерявших жилье в результате боевых действий. Все новые дома реализуются как ипотечное жилье. Средняя цена — от 132 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, небольшая квартира площадью около 35 квадратных метров стоит порядка 4,6 млн рублей — почти 60 тысяч долларов. Для людей, которые остались без домов и источников дохода, такие суммы недоступны.

Изначально оккупационные власти обещали компенсировать утраченное жилье, однако  вместо этого мариупольцам все чаще предлагают заселение в так называемое «бесхозное» имущество — квартиры, признанные ничейными и конфискованные у выехавших украинцев. Жители опасаются, что такое жилье не дает никаких гарантий: собственники или их родственники могут вернуться, и людей снова выселят.

Несмотря на многочисленные обращения, оккупационная администрация не реагирует на опасения жителей. Более того, процесс изъятия жилья был существенно упрощен и ускорен. Квартиры с «признаками бесхоза» массово переводят в муниципальную собственность. Оккупационные власти называют это программой «компенсационного жилья».

Так называемый «мэр» города Антон Кольцов заявлял, что для этой программы формируется пул из примерно 6 тысяч квартир, и что фактически их будет больше, поскольку часть объектов «отсеивается» в процессе. При этом оккупационные власти признают ничейными не только отдельные квартиры, но и целые дома.

Жители рассказывают, что многоэтажки опечатывают даже в тех случаях, когда в них продолжают жить люди. Так, по их словам, дом на улице Бахчиванджи был закрыт, несмотря на то что там оставались около 20 семей. Здание признали аварийным, но восстановление так и не началось. Люди были вынуждены покинуть свои квартиры без предоставления альтернативного жилья.

Одна из мариупольчанок рассказала, что ее дом на бульваре Хмельницкого был снесен, а на его месте построили ипотечный дом с измененным адресом. Квартиру в новом доме ей не предоставили — чиновники заявили, что документы якобы утеряны. Обращение в прокуратуру, по ее словам, не дало результата.

Аналогичная ситуация сложилась и с домом на улице Московской, 16 в Левобережном районе. Многоэтажку снесли летом 2023 года, пообещав жителям восстановление. Однако по факту люди остались без жилья. Пока что на этом месте ничего не строится, но, как считают местные жители, это лишь вопрос времени.

Всего, по словам мариупольцев, в городе построили 71 «компенсационный» дом, тогда как снесли более 360 многоквартирных домов — без учета частного сектора. При этом активное строительство ведется преимущественно в Центральном, Приморском и Левобережном районах, тогда как отдаленные части города, включая Кальмиусский район, остаются без внимания, несмотря на масштабные разрушения.

Никакой реакции на обращения жителей нет ни со стороны российских чиновников, ни со стороны оккупационных властей «ДНР». Эти жалобы не публикуются даже в лояльных РФ информационных ресурсах. Вместо решения проблемы оккупационная администрация продолжает демонстрировать картину «масштабного восстановления», которая, по словам самих мариупольцев, не имеет ничего общего с реальностью.

Уже буквально через полгода в руки оккупантов может перейти любое имущество из более чем 5,5 миллионов объектов недвижимости и 2,5 млн земельных участков (таковы данные главы единого государственного российского реестра недвижимости) на оккупированных территориях Украины. Базу для этого в российском законодательстве и на временно оккупированных РФ территориях Украины (ВОТ) интенсивно готовили несколько лет подряд.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

