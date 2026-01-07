Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру

Последствия атаки на энергетику оккупированной Луганщины 2 января. Фото: «Правительство ЛНР»

Ночью, 7 января, в оккупированном Краснодонском районе была зафиксирована атака беспилотников. По предварительным данным, два БПЛА упали в промышленной зоне Краснодона.



Еще один удар пришелся по частному сектору Суходольска — там возник пожар. О жертвах не сообщается. На фоне атаки оккупационные администрации заявляют, что «массовых отключений электроэнергии» в Луганской области по состоянию на 7 января нет.



При этом признают, что в ряде районов сохраняются локальные перебои и веерные отключения, связанные с продолжающимися ремонтными работами после удара по энергообъектам в ночь на 2 января.



В северных и прифронтовых районах — Кременная и прилегающие населенные пункты — фиксируются перебои с подачей электроэнергии и пониженное напряжение.



Ранее, после обстрела 2 января, была выведена из строя подстанция в северных районах области. Тогда без электроснабжения остались четыре города и прилегающие населенные пункты — всего более 85 тысяч абонентов, включая Рубежное и окрестности.



В Лисичанске и Рубежном утром 7 января зафиксированы отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на сетях. По имеющейся информации, подачу электричества планируют возобновить к вечеру того же дня.



Водоснабжение в ряде населенных пунктов будет осуществляться по ранее установленному графику — с 15:00 до 18:00.

Напомним, ночью, 2 января, совершено не менее шести атак на энергокомплекс оккупированной Луганской области. Оккупанты утверждали, что выведена из строя одна из подстанций в северных районах региона, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»