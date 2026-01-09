Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия запустила по Украине 36 ракет и более 200 дронов — Воздушные силы
09 января 2026, 09:15

Россия запустила по Украине 36 ракет и более 200 дронов — Воздушные силы

ПВО сбила 244 цели. Фото: Википедия ПВО сбила 244 цели. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 9 января запустили по Украине 36 ракет разных типов и 242 БПЛА. Основное направление удара — Киевская область. Противовоздушная оборона сбила 244 цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Как отмечается, РФ атаковала Украину с помощью 242 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, мыса Чауда, и поселка Гвардейское (Крым), а также Донецка (около 150 из них — «шахеды»).



Кроме того, были применены 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков — Брянская область, 22 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря) и одна баллистическая ракета средней дальности (из полигона Капустин Яр, Астраханская область).

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 244 воздушных целей:

– 226 БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

- 8 баллистических Искандер-М/С-400;

- 10 крылатых ракет «Калибр».

Также зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.

Ранее мы писали, что во Львове после объявления воздушной тревоги было слышно серию взрывов ночью 8 января.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

