Россия запустила по Украине 36 ракет и более 200 дронов — Воздушные силы

ПВО сбила 244 цели. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 9 января запустили по Украине 36 ракет разных типов и 242 БПЛА. Основное направление удара — Киевская область. Противовоздушная оборона сбила 244 цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



Как отмечается, РФ атаковала Украину с помощью 242 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, мыса Чауда, и поселка Гвардейское (Крым), а также Донецка (около 150 из них — «шахеды»).





Кроме того, были применены 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков — Брянская область, 22 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря) и одна баллистическая ракета средней дальности (из полигона Капустин Яр, Астраханская область).



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 244 воздушных целей:



– 226 БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);



- 8 баллистических Искандер-М/С-400;



- 10 крылатых ракет «Калибр».



Также зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»