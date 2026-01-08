В Кривом Роге уже 17 раненых в результате российской атаки

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: соцсети

Вечером две баллистические ракеты попали в плотную городскую застройку. Одна ракета в то же здание, которое было повреждено в прошлом году. Пострадавшему мужчине оторвало ногу, он сейчас находится в реанимации. В настоящее время 17 человек получили ранения. Об этом передает криворожское СМИ «Перший міський. Кривий Ріг».



Кроме того, российские дроны ударили по объектам критической инфраструктуры. Более 115 тысяч семей остаются без света.





Повреждены 29 домов.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»