Утром в Дружковке не будет воды
09 января 2026, 07:58

Утром в Дружковке не будет воды

По состоянию на утро в пятницю, 9 января, в городе Дружковка Донецкой области будет отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.

«В связи с малым объемом поступления воды утренней подачи на город Дружковка не будет», —говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что 8 января остался без воды город Дружковка Донецкой области. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

