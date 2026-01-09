Утром в Дружковке не будет воды

По состоянию на утро в пятницю, 9 января, в городе Дружковка Донецкой области будет отсутствовать водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«В связи с малым объемом поступления воды утренней подачи на город Дружковка не будет», —говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 8 января остался без воды город Дружковка Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»