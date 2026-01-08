Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия ударила баллистикой в многоквартирные дома в Кривом Роге, есть пострадавшие
08 января 2026, 17:59

Россия ударила баллистикой в многоквартирные дома в Кривом Роге, есть пострадавшие

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: телеграм-канал Свої Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: телеграм-канал Свої

Вечером в четверг, 8 января, в Кривом Рог Днепропетровской области гремели взрывы. Город попал под ракетный обстрел. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Ударили двумя баллистическими «Искандерами» в многоквартирные дома. Предоставляется помощь пострадавшим», — написал он.

Местные СМИ публикуют кадры российской атаки.  

Кроме того, в Кривом Роге фиксируют перебои со светом, также из оккупированной части Херсонской области летят дроны.

Обновлено (18:46). В Кривом Роге пять пострадавших

Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что известно по 5 пострадавших, среди них — 1 ребенок. Раненый мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены несколько многоэтажек, выбиты окна и балконы. Повреждена инфраструктура.

Ранее мы писали, что в ночь на 8 января Запорожье подверглось серии ударов с применением беспилотных летательных аппаратов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

