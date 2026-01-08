Россия ударила баллистикой в многоквартирные дома в Кривом Роге, есть пострадавшие

Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: телеграм-канал Свої

Вечером в четверг, 8 января, в Кривом Рог Днепропетровской области гремели взрывы. Город попал под ракетный обстрел. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.



«Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Ударили двумя баллистическими «Искандерами» в многоквартирные дома. Предоставляется помощь пострадавшим», — написал он.



Местные СМИ публикуют кадры российской атаки.



Кроме того, в Кривом Роге фиксируют перебои со светом, также из оккупированной части Херсонской области летят дроны.



Обновлено (18:46). В Кривом Роге пять пострадавших



Начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что известно по 5 пострадавших, среди них — 1 ребенок. Раненый мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.



Кроме того, повреждены несколько многоэтажек, выбиты окна и балконы. Повреждена инфраструктура.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»