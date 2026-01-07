Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники

Временно захваченные города в Луганской области — Сорокино и Суходольск — попали под обстрел беспилотников ночью 7 января. Информации о жертвах и пострадавших нет. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Как отмечается, в промышленной зоне города Сорокино упали два БПЛА. В Суходольске атака пришлась на частный сектор — вспыхнул пожар.





Ранее мы писали, что вечером 5 января прогремела серия взрывов в оккупированном городе Харцызск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»