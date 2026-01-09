Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия ударила «Орешником». Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН
09 января 2026, 10:53

Россия ударила «Орешником». Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН

Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара российской баллистической ракеты «Орешник» по Львовской области.

«Мы настоятельно призываем все ответственные государства и международные организации незамедлительно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора. Мы инициируем международные действия — экстренное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украины-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», —  написал он.

По словам Сибиги, такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества. Украина требует решительного ответа на безрассудные действия России.

«Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивым «нападением на резиденцию Путина», которого никогда не было. Еще одно доказательство того, что Москве не нужны реальные причины для своего террора и войны», — добавил дипломат.

Напомним, во Львове после объявления воздушной тревоги было слышно серию взрывов ночью 8 января.

Ранее мы писали, что в ночь с 8 на 9 января Россия подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» нанесла удар по Украине.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

