Россияне дроном ударили по Краматорской громаде

Краматорская громада Донецкой области попала под обстрел вечером 8 января. Информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В 16:26 российский БПЛА «Молния-2» попал в частный жилой дом», — говорится в сообщении.



Местная власть устанавливает окончательные последствия удара.



Ранее мы писали, что в городе Краматорск Донецкой области в многоквартирном доме вспыхнул пожар.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»