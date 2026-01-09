Серия взрывов на Львовщине: атакован объект критической инфраструктуры

Во Львове после объявления воздушной тревоги было слышно серию взрывов ночью 8 января. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, власти выясняют, что именно произошло, были ли это «прилеты» и в каком районе города.

Позже Львовская областная военная администрация сообщила, что в области в результате атаки был поражен объект критической инфраструктуры. Глава ОВА Максим Козицкий пообещал опубликовать больше деталей позже.

Россия могла ударить «Орешником»?

Ранее в интернет-пабликах появилась информация о том, что Россия готовит удар по Украине баллистической ракетой «Орешник».



«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности, о существовании которой публично заявляли власти РФ в 2024 году. По заявлениям российской стороны, ракета якобы способна поражать цели на расстоянии до нескольких тысяч километров и предназначена для преодоления систем противовоздушной и противоракетной обороны.



Официальных технических характеристик, подтвержденных независимыми источниками, нет. Эксперты отмечают, что «Орешник» может быть модернизированной версией уже существующих ракетных разработок РФ, а ее упоминание используется в том числе как элемент военного и информационного давления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможно ночью российские военные нанесут удары по Украине.