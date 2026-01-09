Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Серия взрывов на Львовщине: атакован объект критической инфраструктуры
09 января 2026, 00:11

Серия взрывов на Львовщине: атакован объект критической инфраструктуры

Во Львове после объявления воздушной тревоги было слышно серию взрывов ночью 8 января. Как сообщил мэр города Андрей Садовой, власти выясняют, что именно произошло, были ли это «прилеты» и в каком районе города.

Позже Львовская областная военная администрация сообщила, что в области в результате атаки был поражен объект критической инфраструктуры. Глава ОВА Максим Козицкий пообещал опубликовать больше деталей позже.

Россия могла ударить «Орешником»?

Ранее в интернет-пабликах появилась информация о том, что Россия готовит удар по Украине баллистической ракетой «Орешник». 

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности, о существовании которой публично заявляли власти РФ в 2024 году. По заявлениям российской стороны, ракета якобы способна поражать цели на расстоянии до нескольких тысяч километров и предназначена для преодоления систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Официальных технических характеристик, подтвержденных независимыми источниками, нет. Эксперты отмечают, что «Орешник» может быть модернизированной версией уже существующих ракетных разработок РФ, а ее упоминание используется в том числе как элемент военного и информационного давления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможно ночью российские военные нанесут удары по Украине. 

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

ТЕГИ

Места
Львов
Прочее
последствия обстрела Орешник

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
09:30
На оккупированной Луганщине РФ сворачивает соцвыплаты
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
09:54
На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков
все новости
00:11
Серия взрывов на Львовщине: атакован объект критической инфраструктуры
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
22:45
«Белый ангел» вывез из Дружковки семью с детьми
21:31
В Кривом Роге уже 17 раненых в результате российской атаки
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
20:18
Россияне дроном ударили по Краматорской громаде
19:53
Север Покровска под контролем ВСУ, по Мирнограду ведется оборона — Сырский
19:17
Ночью может быть массированный удар по Украине — Зеленский
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
17:59
Россия ударила баллистикой в многоквартирные дома в Кривом Роге, есть пострадавшие
16:46
В Донецкой области российские командиры угрожают расправой своим солдатам: ГУР перехватило разговор
16:45
Дети рисовали триколор и дарили подарки солдатам РФ: Украина вернула из оккупации группу детей
16:28
Двое людей пострадали при обстреле Белгородской области РФ
16:28
Ультиматум вместо мира: МИД РФ подтвердил намерение продолжать «СВО»
15:55
Бригада Nemesis за месяц уничтожила 8 систем ПВО РФ на $250 млн
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
15:34
На оборону Донетчины выделили более 60 млн гривен
15:19
Дружковка осталась полностью без воды
15:08
Спецназ ГУР выполняет боевые задачи на острове Змеином в Черном море
14:44
Российские военные устанавливают Starlink и камеры на лошадей
все новости
ВИДЕО
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе «Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
08 января, 22:46
В Донецкой области продолжается эвакуация. Фото: скриншот «Белый ангел» вывез из Дружковки семью с детьми
08 января, 22:45
На оккупированной Донетчине проблемы со светом. Фото: скриншот На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
08 января, 18:31
Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: телеграм-канал Свої Россия ударила баллистикой в многоквартирные дома в Кривом Роге, есть пострадавшие
08 января, 17:59
Перехват разговора оккупантов. Фото: кадр из видео В Донецкой области российские командиры угрожают расправой своим солдатам: ГУР перехватило разговор
08 января, 16:46
ЗРК «Стрела-10». Бригада Nemesis за месяц уничтожила 8 систем ПВО РФ на $250 млн
08 января, 15:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор