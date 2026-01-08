Ночью может быть массированный удар по Украине — Зеленский

Россия готовит новый удар по Украине. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможно ночью российские военные нанесут удары по Украине. Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.



«Есть информация, что сегодня ночью может последовать новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне постоянны: они пробуют пользоваться погодой», — отметил он.



Глава государства поручил правительству помогать местным властям и всем, кто задействован.



Ранее мы писали, что российская армия вечером 8 января атаковала Кривой Рог баллистикой. В результате удара есть пострадавшие.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»